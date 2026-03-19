16:12, 19 марта 2026Авто

В Москве взлетели цены на подготовку авто к летнему сезону

«Чек Индекс»: Чек на подготовку авто москвичей к лету — 31,5 тысячи рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Расходы москвичей на минимальный набор товаров и услуг для подготовки автомобиля к летнему сезону в 2026 году достигли 31,5 тысячи рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Услуги шиномонтажа подорожали на 6 процентов, средний чек составил 2,9 тысячи рублей, число покупок выросло на 19 процентов. Автомойка прибавила в цене 5 процентов (1,5 тысячи рублей), спрос на эту услугу вырос на 28 процентов. Автошины стали дороже на 2 процента (средний чек — 7,9 тысячи рублей за штуку). Покупок в этом сегменте стало на 11 процентов больше. Омывающая жидкость подорожала на 9 процентов (средний чек — 495 рублей), спрос вырос на 26 процентов. Набор щеток стеклоочистителя прибавил 5 процентов в цене (средний чек — 1,3 тысячи рублей), а покупок стало на 13 процентов больше.

Материалы по теме:
Потеснили мужчин. Автомобильный мир считался мужским, но эти женщины его полностью изменили
Потеснили мужчин.Автомобильный мир считался мужским, но эти женщины его полностью изменили
8 марта 2026
Народный кроссовер за три миллиона рублей. Чем радует и раздражает Solaris HC?
Народный кроссовер за три миллиона рублей.Чем радует и раздражает Solaris HC?
14 марта 2026

Указанная сумма в размере 31,5 тысячи рублей подразумевает стандартный комплект услуг и покупок на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток, омывающая жидкость, шиномонтаж и мойка). Расходы по сравнению с прошлым летним сезоном выросли на 4 процента, но оказались на 16 процентов ниже осеннего — тогда покупали более дорогие зимние шины. Без трат на резину средний чек на подготовку машины к лету составит 5,5 тысячи рублей, что на 6 процентов выше прошлогоднего уровня.

Эксперты связали рост цен с погодными условиями: в прошлом году весна наступила раньше. Пик сезонного спроса на шиномонтаж и сопутствующие товары, как ожидается, придется на конец марта — начало апреля. К этому времени большинство автомобилистов окончательно перейдут на летнюю резину.

Ранее аналитики «Авто» выяснили, что россияне тратят на автозапчасти и расходники в среднем 27 тысяч рублей в год.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Все новости
