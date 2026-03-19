Раскрыты траты россиян на автозапчасти

«Авито»: Россияне тратят на автозапчасти в среднем 27 тысяч рублей в год

Россияне тратят на автозапчасти и расходники в среднем 27 тысяч рублей в год, выяснили аналитики «Авито». О том, где и за сколько автовладельцы чаще покупают необходимые детали специалисты платформы рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Среди запчастей и расходников россияне чаще всего покупают масла и технические жидкости (43 процента опрошенных), фильтры и свечи зажигания (37 процентов), а также шины и диски (26 процентов). Кроме того, в лидерах — колодки и другие элементы тормозной системы (22 процента) и аккумуляторы (14 процентов).

Тратят на запчасти и расходники россияне в среднем 27 тысяч рублей в год. Примечательно, что у молодежи 18-24 лет обычно уходит почти на 20 процентов больше аналитики «Авито»

Согласно опросу, треть опрошенных автовладельцев (33 процента) укладывается в траты в 10 тысяч рублей, 29 процентов — в сумму от 10 до 25 тысяч. Еще 23 процента тратят от 25 до 50 тысяч рублей в год, а 13 процентов — больше этих сумм.

Также аналитики отметили, что принявшие в опросе россияне покупают автозапчасти в основном в традиционных магазинах. В автосервисах и у официальных дилеров детали чаще всего берут 23 процента опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет.

При этом специалисты сообщили, что доля онлайна продолжает расти: 35 процентов опрошенных покупают запчасти для авто удаленно.

Выбирая, где купить ту или иную запчасть, большинство, по итогам опроса, опирается на стоимость товара. Также среди важных факторов — оригинальность детали, наличие гарантии, репутация и отзывы продавцов, а также возможность возврата запчасти. Молодежь 18-24 лет чаще указывала такие факторы, как ассортимент и скорость доставки.

При этом 6 из 10 опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей.

Ранее стало известно, что в начале 2026 года в России заметно подешевели автозапчасти. Стоимость комплектующих опустилась на 10-15 процентов.

Сильнее всего снизились цены на основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы, особенно китайские аналоги запчастей для европейских и японских автомобилей.