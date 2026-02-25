Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
08:01, 25 февраля 2026Авто

В России подешевели автозапчасти

Союз автосервисов: Оптовые цены на автозапчасти в России снизились на 10-15 %
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В начале 2026 года в России заметно подешевели автозапчасти. Об этом со ссылкой на данные Союза автосервисов сообщает газета «Известия».

Стоимость комплектующих опустилась на 10-15 процентов. Сильнее всего снизились цены (минус 16-18 процентов) на основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы, особенно китайские аналоги запчастей для европейских и японских автомобилей.

Тормозные диски подешевели на 18 процентов, масляные, воздушные и топливные фильтры, а также тормозные колодки — на 17 процентов, приводные ремни, включая для газораспределительного механизма (ГРМ), — на 15 процентов, амортизаторы — на 16 процентов. Меньше всего дешевели моторные масла (минус два процента) и шины (минус три процента).

По словам заместителя гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Романа Тимашова, причина тенденции — переход рынка на детали из КНР, которые могут стоить на 30-40 процентов дешевле оригинала. На цены влияют устойчивость и стабильность поставок из Китая, которая сформировалась за год и стабильный курс юаня, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В то же время цены не снизились на оригинальные кузовные детали, а стоимость некоторых запчастей даже росла до 15 процентов — тенденция коснулась деталей ушедших брендов премиум-сегмента, а также тех, которые импортируются из США и стран Евросоюза. Причиной стала индексация НДС и усложнение логистики. Кроме того, розничные цены не падают, так как основная маржинальность уходит не на закупку комплектующих, а на содержание сервиса, пояснил Иванов.

Как полагают аналитики Росгосстраха, на фоне повышения цен на ремонт машин из-за изменения стоимости запчастей, средняя стоимость каско в 2026 году может вырасти на 11-12 процентов. По данным аналитиков компании, в прошлом году стоимость комплектующих выросла на все марки. Китайские бренды с высокой долей локализации производства в России имели умеренный рост — в пределах инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok