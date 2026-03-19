В «Мособлгаз» нагрянула ФСБ

СК обвинил сотрудников «Мособлгаза» в 10 взятках на ₽9 млн за подключение к сети

Действующих и бывших сотрудников «Мособлгаза» обвинили в коррупции, по уголовному делу проходят 15 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На предприятие нагрянули оперативники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Среди задержанных пятеро из «Мособлгаза», остальные — представители коммерческих структур.

По данным следствия, с марта 2023-го по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей «Мособлгаза» вместе с подчиненной, занимающей должность ведущего инженера, брали деньги за подключение к сетям газораспределения. Им вменяется десять эпизодов взяточничества на общую сумму девять миллионов рублей.

Следователи устанавливают новые эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил троих бывших сотрудников полиции за получение взяток от проституток. Замначальника отделения уголовного розыска УМВД по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов, оперуполномоченные Павел Чепуркин и Николай Пронин получили от 11 до 13 лет лишения свободы.