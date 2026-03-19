16:40, 19 марта 2026Силовые структуры

В «Мособлгаз» нагрянула ФСБ

СК обвинил сотрудников «Мособлгаза» в 10 взятках на ₽9 млн за подключение к сети
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Действующих и бывших сотрудников «Мособлгаза» обвинили в коррупции, по уголовному делу проходят 15 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На предприятие нагрянули оперативники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Среди задержанных пятеро из «Мособлгаза», остальные — представители коммерческих структур.

По данным следствия, с марта 2023-го по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей «Мособлгаза» вместе с подчиненной, занимающей должность ведущего инженера, брали деньги за подключение к сетям газораспределения. Им вменяется десять эпизодов взяточничества на общую сумму девять миллионов рублей.

Следователи устанавливают новые эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил троих бывших сотрудников полиции за получение взяток от проституток. Замначальника отделения уголовного розыска УМВД по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов, оперуполномоченные Павел Чепуркин и Николай Пронин получили от 11 до 13 лет лишения свободы.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Все новости
