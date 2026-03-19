Дубинский: Блокада парламента нацелена на передачу МВФ ультиматума Зеленскому

На Украине депутаты Верховной Рады отказываются принимать правительственные законопроекты, так как нацелены на передачу ультиматума украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Блокада парламента [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией и компанией направлена на то, чтобы через МВФ (Международный валютный фонд) передать Зеленскому ультиматум о замене людей [экс-главы офиса президента (ОП) Украины Андрея] Ермака в кабмине», — написал парламентарий.

По словам Дубинского, в первую очередь речь идет о премьер-министре Украины Юлии Свириденко, а также о министре Украины по восстановлению Алексее Кулебе.

Ранее стало известно, что способность Зеленского управлять Верховной Радой будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. Об этом заявил социолог и политолог Евгений Копатько.