16:06, 19 марта 2026

В Раде объяснили цели «блокады» украинского парламента

Дубинский: Блокада парламента нацелена на передачу МВФ ультиматума Зеленскому
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

На Украине депутаты Верховной Рады отказываются принимать правительственные законопроекты, так как нацелены на передачу ультиматума украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Блокада парламента [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией и компанией направлена на то, чтобы через МВФ (Международный валютный фонд) передать Зеленскому ультиматум о замене людей [экс-главы офиса президента (ОП) Украины Андрея] Ермака в кабмине», — написал парламентарий.

По словам Дубинского, в первую очередь речь идет о премьер-министре Украины Юлии Свириденко, а также о министре Украины по восстановлению Алексее Кулебе.

Ранее стало известно, что способность Зеленского управлять Верховной Радой будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. Об этом заявил социолог и политолог Евгений Копатько.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Все новости
