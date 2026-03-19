На Украине депутаты Верховной Рады отказываются принимать правительственные законопроекты, так как нацелены на передачу ультиматума украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в Telegram.
«Блокада парламента [главой фракции "Слуга народа" Давидом] Арахамией и компанией направлена на то, чтобы через МВФ (Международный валютный фонд) передать Зеленскому ультиматум о замене людей [экс-главы офиса президента (ОП) Украины Андрея] Ермака в кабмине», — написал парламентарий.
По словам Дубинского, в первую очередь речь идет о премьер-министре Украины Юлии Свириденко, а также о министре Украины по восстановлению Алексее Кулебе.
Ранее стало известно, что способность Зеленского управлять Верховной Радой будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией. Об этом заявил социолог и политолог Евгений Копатько.