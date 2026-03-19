Заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов в беседе с ТАСС заявил, что санкции, принятые в отношении России, и диверсии в акватории Черного моря в первую очередь бьют по экономике стран Европы.
«Но и сама Европа лишается этого сырья, ее экономика падает и деградирует, теряя конкурентоспособность», — подчеркнул эксперт.
По его словам, в результате европейские лидеры оказались в растерянности, поскольку «пошли на глупые действия».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции и фейки остаются единственными экспортными товарами, стабильный рост производства которых только и способно обеспечить нынешнее руководство Европейского союза.