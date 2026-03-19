Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:51, 19 марта 2026АвтоЭксклюзив

В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

Эксперт Хайцеэр объяснил всплеск интереса россиян к электрокарам
Марина Аверкина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Революции в российских продажах электромобилей ждать не стоит. Такой прогноз дал «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Накануне аналитики сообщили, что за два первых месяца 2026 года в России на 23 процента выросла реализация новых электрокаров.

«Мне кажется, это определенная сезонная вспышка. Перед летом многие могут приобрести китайские, может быть, не только китайские электрокары. Но в дальнейшем принципиального роста не будет», — прокомментировал эксперт ситуацию на электромобильном рынке.

«Могу предположить, что это как покупка кабриолета. "Электричку" гораздо проще эксплуатировать в летний период. На аккумуляторах можно дольше проехать, низкая посадка не так страшна. Ну, и многие из электрокаров внешне выглядят очень выигрышно», — пояснил Хайцеэр.

Ранее аналитик Сергей Целиков рассказал про особенность авторынка Крыма. Доля электромобилей в регионе заметно выше среднероссийских показателей, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok