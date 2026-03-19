14:42, 19 марта 2026

В России предложили ввести новый ГОСТ на одежду с единой размерной сеткой
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил ввести новый ГОСТ на одежду в России. Об этом сообщает Life.ru.

По словам общественников, один и тот же размер одежды у различных отечественных и зарубежных брендов может существенно отличаться, что приводит к сложностям при покупке. Так, они обратились в Росстандарт с просьбой создать национальный стандарт «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования» с конкретными антропометрическими параметрами. Предполагается, что в его рамках будет разработана единая размерная сетка одежды, где средний размер (М) будет равен 50-му российскому размеру.

«В настоящее время на территории РФ сложилась критическая ситуация с размерной маркировкой одежды. У разных производителей (как российских, так и импортных) один и тот же размер (например, 48-й, или L) может отличаться по фактическим параметрам на 5–10 см и более по обхвату груди, талии, бедер или длине изделия. Потребители не могут достоверно ориентироваться на указанный размер, что особенно остро проявляется при покупках через сеть Интернет», — говорится в обращении.

Ранее в марте сообщалось, что в России с 30 апреля введут ГОСТ на маникюр.

