В России высказались о новых обменах пленными с Украиной

15:59, 19 марта 2026Россия

Москалькова сообщила о подготовке новых обменов пленными с Украиной
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Новые обмены пленными между Россией и Украиной находятся в стадии подготовки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

«Переговоры ведутся, реальные сегодня списки существуют. И мы очень надеемся, что и обмены военнопленными, и возвращение гражданских лиц все-таки состоятся», — сказала она, подчеркнув, что конкретная дата «обычно не называется».

По словам Москальковой, омбудсмены обеих стран поддерживают контакты по теме удерживаемых жителей Курской области по разным каналам.

Ранее о том, что стороны продолжат работу по обмену пленными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что трехсторонние переговоры с участием США и Украины находятся на паузе.

Последний на данный момент обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек, во второй — по 300. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.

