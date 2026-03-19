09:43, 19 марта 2026

В России заметно подорожали популярные овощи из-за войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В начале марта 2026 года стоимость помидоров в России увеличилась в среднем почти на 6 процентов на фоне войны в Иране и перебоев с поставками. О заметном подорожании популярных овощей на внутреннем рынке сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

С 3 по 10 марта цены на томаты в стране выросли в среднем на 5,6 процента, уточнили в ведомстве. Эксперты связали подобную динамику в том числе с запретом властей Ирана на вывоз продовольствия и сельхозсырья. Под ограничения в итоге попали свыше 60 процентов поставок продовольствия из ближневосточной страны в Россию.

Материалы по теме:
«Это надолго» В России расцветают магазины низких цен. Как экономные россияне изменили рынок торговли?
5 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Доля Ирана в структуре российского импорта помидоров до недавнего времени составляла порядка 4 процентов — 20 тысяч тонн из 500 тысяч. Кроме помидоров эта страна активно поставляла в Россию другие популярные овощи и фрукты. Речь идет в том числе о сельдерее, баклажанах, киви и сладком перце. На фоне перебоев с поставками баклажаны в России в начале марта подорожали на 13 процентов, а перцы — на 30 процентов, уточнили в компании «Ресторанам надо».

Российские импортеры частично компенсировали резкое снижение поставок из Ирана за счет наращивания завоза овощей из Турции. В начале первого месяца весны страна НАТО заметно увеличила экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов. Кроме того, Турция нарастила поставки ряда видов цитрусовых. Однако пока остается под вопросом, хватит ли у средиземноморской страны ресурсов для долгосрочного наращивания поставок. На этом фоне эксперты не исключили риски дальнейшего подорожания овощей и фруктов в России.

    Последние новости

    «Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии

    Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

    В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

    «Ростех» заявил о хирургической точности реактивного «Торнадо-С»

    Стоимость нового жилья в России посчитали в зарплатах

    Россияне весной массово устремились на один африканский остров

    В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

    Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

    ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

    Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

    Все новости
