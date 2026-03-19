В российских городах обнаружили сеть украинских кол-центров

В Новосибирске задержали организаторов мошеннических кол-центров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным ведомства, по указанию неизвестных кураторов молодые люди арендовали несколько офисов в Новосибирске и Иркутске, в которых разместили сим-боксы и другое оборудование, а затем обеспечивали его бесперебойную работу. Это позволяло мошенникам из-за рубежа использовать российские номера для звонков гражданам России.

При обыске были изъяты более 1,5 тысячи сим-карт, три сим-бокса, антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты. Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании терминалов, через которые осуществлялись звонки и смс-рассылки для получения доступа к личным данным россиян.

Ранее сообщалось, что сеть украинских кол-центров обнаружили в российском городе.