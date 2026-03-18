Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 18 марта 2026Мир

В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

Дэвис: Наземная операция в Иране станет для США самоубийством
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Luis Plata / Reuters

Наземная операция в Иране обернется для США полным провалом, Вашингтону не стоит даже рассматривать такую возможность. Об этом в социальной сети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Аналитик пояснил, что США не располагают необходимым для проведения такой операции количеством военнослужащих в сухопутных войсках. «Даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам», — считает Дэвис.

Он добавил, что проведение сухопутной операции стало бы самоубийством для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пока не решил, хочет ли он отправить американские войска в Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok