В США заявили об увеличении боеспособности ВС России

Нацразведка США: Боеспособность ВС РФ стала выше, чем до украинского конфликта

В отчете нацразведки США опубликовали данные о боеспособности Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе уточняется, что боеспособность ВС РФ стала выше, чем до украинского конфликта. «Военно-воздушные и Военно-морские силы [РФ] сохранили потенциал и стали даже более боеспособными, чем до начала полномасштабного конфликта [с Украиной]», — подчеркнули в отчете.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.

