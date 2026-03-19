Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 19 марта 2026Мир

В США заявили об увеличении боеспособности ВС России

Марина Совина
Фото: Unsplash

В отчете нацразведки США опубликовали данные о боеспособности Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе уточняется, что боеспособность ВС РФ стала выше, чем до украинского конфликта. «Военно-воздушные и Военно-морские силы [РФ] сохранили потенциал и стали даже более боеспособными, чем до начала полномасштабного конфликта [с Украиной]», — подчеркнули в отчете.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет внушительный потенциал для продолжительного противостояния. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok