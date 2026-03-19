Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:23, 19 марта 2026

В Турции прокомментировали возможность нового раунда переговоров по Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Администрация президента Турции прокомментировала возможность нового раунда переговоров по Украине. Там отметили, что Анкара не получала конкретных дат от участников процесса, передает РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров по Украине.

«На данный момент турецкая сторона не получила от сторон какой-либо конкретной информации относительно дат проведения очередного раунда переговоров по Украине», — отметил собеседник агентства.

В администрации турецкого лидера добавили, что продолжают следить за развитием ситуации и находятся в контакте с участниками переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен. При этом чиновник уточнил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok