В Турции прокомментировали возможность нового раунда переговоров по Украине

РИАН: Турция не получала конкретных дат по новому раунду переговоров по Украине

Администрация президента Турции прокомментировала возможность нового раунда переговоров по Украине. Там отметили, что Анкара не получала конкретных дат от участников процесса, передает РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров по Украине.

«На данный момент турецкая сторона не получила от сторон какой-либо конкретной информации относительно дат проведения очередного раунда переговоров по Украине», — отметил собеседник агентства.

В администрации турецкого лидера добавили, что продолжают следить за развитием ситуации и находятся в контакте с участниками переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен. При этом чиновник уточнил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.