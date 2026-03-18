В украинском городе пропало электричество после удара ВС России

RusVesna: ВС России атаковали подстанцию в Нововолынске, в городе пропал свет

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Нововолынску и Львову. В Нововолынске была атакована подстанция, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, в результате удара начался пожар, подстанция получила значительные повреждения. «Произошло отключение электроэнергии и наблюдаются перебои с водоснабжением», — говорится в сообщении.

Во Львове атаке подвергся инфраструктурный объект. Подробности о последствиях пока отсутствуют.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 32 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.