21:43, 18 марта 2026Россия

ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников ВСУ за шесть часов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над территорией России за шесть часов — с 14:00 до 20:00 по московскому времени — было сбито 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем и над территорией Республики Крым — по 13. Еще по три летательных аппарата сбили над Республикой Адыгея и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников ВСУ.

