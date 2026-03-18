ВСУ попытались нанести воздушный удар по территории России

Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников ВСУ за шесть часов

Над территорией России за шесть часов — с 14:00 до 20:00 по московскому времени — было сбито 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем и над территорией Республики Крым — по 13. Еще по три летательных аппарата сбили над Республикой Адыгея и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь на среду, 18 марта, над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 85 беспилотников ВСУ.