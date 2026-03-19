Венгрия выдвинула условие по выделению денег Украине

Сийярто: Украина просит у ЕС еще пять миллиардов долларов, но не получит их

Украина просит у Европейского союза (ЕС) выделить ей еще 5,5 миллиарда долларов на подготовку к ведению боевых действий следующей зимой, но Венгрия выступает против выделения средств. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает агентство MTI.

Он пояснил, что причиной такой позиции является ситуация с нефтепроводом «Дружба»: Киев по-прежнему не возобновил транспортировку нефти, несмотря на требование Будапешта.

«С Венгрией нельзя шутить, Венгрию нельзя шантажировать. До тех пор, пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги», — подчеркнул Сийярто.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине новыми мерами из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Он напомнил, что Братислава уже остановила поставки аварийной электроэнергии Киеву.