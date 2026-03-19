Виталия Гогунского обвинили во лжи ради низких алиментов

Адвокат Фролова: Подали в суд, чтобы узнать реальные доходы Виталия Гогунского

Адвокат бывшей жены актера Виталия Гогунского Ирины Маирко Анна Фролова заявила, что артист использует схему сокрытия реальных доходов, чтобы платить меньше алиментов на содержание дочери. Об этом она рассказала «Газете.Ру».

По словам юриста, звезда сериала «Универ» не явился в суд на беседу с бывшей женой 18 марта. Известно, что Маирко подала иск к Гогунскому о взыскании задолженности по алиментам на содержание их дочери Миланы, известной под псевдонимом Milana Star.

«Основная задача — установить реальные доходы должника в компании, оформленной на близкого родственника Виталия — его мать. Ответчик получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — сообщила Фролова.

Также Анна отметила, что Виталий сам в интервью рассказывал о своей «схеме» выплаты алиментов в минимальном размере, скрывая реальные доходы.

Ранее Гогунский не смог вспомнить возраст 16-летней дочери, поздравив ее с совершеннолетием. Артист уже восемь лет не поздравляет Милану лично, а также отказывается помогать ей финансово.