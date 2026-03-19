Водитель «закинул» на крышу своего авто вторую машину и поехал по трассе

В Приморье водитель перевез на крыше своего авто вторую машину и попал на видео

В Приморье водитель микроавтобуса, который решил перевезти другой автомобиль на своей крыше, попал на видео. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «VDK_Tiger Приморье».

Необычную поездку устроил автомобилист, которого заметили в районе села Кипарисово. На записи, снятой очевидцем, можно заметить серый микроавтобус с грузом на прицепе, который едет по трассе. Машина меньшего размера оказалась привязана к крыше транспортного средства с помощью тросов.

«Удобно, быстро и безопасно», — прокомментировал случай на дороге автор публикации.

