Водонаева рассказала о воровстве одежды на «Доме-2»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:34, 19 марта 2026

Ведущая Алена Водонаева рассказала о воровстве ее одежды на «Доме-2»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева рассказала о воровстве одежды во время ее участия в реалити-шоу «Дом-2». Пост появился в ее Telegram-канале.

43-летняя знаменитость опубликовала видео, где позировала в коричневом замшевом костюме из куртки и мини-юбки и разноцветных сапогах ниже колена. Блогерша отметила, что аналогичная обувь бренда Carnaby была украдена у нее на указанном телепроекте и в прошлом году она решила купить ее вновь.

Также Водонаева заявила, что на шоу у нее пропало еще много одежды, обуви и аксессуаров, и указала, что ей известна личность виновного. «Про украденные на шоу вещи я никогда не рассказывала. (...) Я знаю, кто это сделал, — мне показывали записи с камер. Я и сейчас не скажу, кто это был, не хочу говорить», — заключила автор публикации.

В октябре 2025 года Алена Водонаева показала свои фото времен нулевых с фразой «время уникальных женщин».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok