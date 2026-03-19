Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

Володин заявил, что уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата

Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя рекомендацию Минздрава о расцветке одежды для медиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ведомство выпустило рекомендации, согласно которым врачи должны носить формы шести цветов в зависимости от их должности.

«Коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите. У нас деньги лишние? Или вы хотите взять, одеть в эти цветные халаты медицинское сообщество за их счет? Самое главное — уважение», — сказал он.

Володин предположил, что главному врачу в клинике, если хочется выделиться, следует надеть бейджик.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, могут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. Затем внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина уточнила, что мера не будет носить принудительный характер.