Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 19 марта 2026Россия

Володин заявил, что уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уважение к работе врачей важнее, чем цвет их халата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя рекомендацию Минздрава о расцветке одежды для медиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ведомство выпустило рекомендации, согласно которым врачи должны носить формы шести цветов в зависимости от их должности.

«Коллеги, у нас что, это ключевой, главный вопрос? Шесть цветов вы рекомендовали. Ну вы обсудите хотя бы с профессиональным сообществом. Их убедите. У нас деньги лишние? Или вы хотите взять, одеть в эти цветные халаты медицинское сообщество за их счет? Самое главное — уважение», — сказал он.

Володин предположил, что главному врачу в клинике, если хочется выделиться, следует надеть бейджик.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, могут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. Затем внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина уточнила, что мера не будет носить принудительный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok