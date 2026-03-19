Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 19 марта 2026

Война в Иране ударила по рядовым американцам

Цены производителей в США выросли максимальными за семь месяцев темпами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Война в Иране, спровоцировавшая масштабные перебои с поставками энергоресурсов и других важных товаров, ударила по США, ускорив темпы роста цен американских производителей до максимума за последние семь месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства труда (Минтруда) Соединенных Штатов.

Повышая стоимость своих товаров и услуг, американские компании пытаются частично отбить растущие издержки. Главными проигравшими при таком раскладе оказываются рядовые потребители, расходы которых начинают заметно расти.

По итогам февраля индекс цен производителей, отслеживаемый Статистическим бюро Минтруда США, вырос на 0,7 процентного пункта (п. п.). Темпы оказались максимальными с июля прошлого года. Индекс стремительно растет второй месяц подряд. Так, в январе динамика оценивалась в 0,5 п. п. С февраля 2025-го по конец зимы 2026-го индекс увеличился на 3,4 п. п.

Аналитики Федеральной резервной системы (ФРС) США ранее также обратили внимание на ускорение инфляции в последние несколько месяцев. Война в Иране, полагают в американском регуляторе, скорее всего, сохранит напряженную ценовую ситуацию на внутреннем рынке. На этом фоне руководство ФРС не стало снижать учетную ставку и во второй раз подряд оставило ее на уровне 3,5-3,75 процента годовых. По итогам 2026 года, ожидают в регуляторе, инфляция в США ускорится до 2,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok