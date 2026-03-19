Врачи заставили россиянина читать во время операции «Евгения Онегина» по одной причине

Врачи в Красноярске заставили пациента читать во время операции поэму Александра Пушкина «Евгений Онегин» по одной причине. Как стало известно Telegram-каналу Kras Mash, 29-летний россиянин страдал эпилепсией.

Таким необычным способом медики проверяли правильность ведения операции на мозге. Они опасались, что могут задеть участки, отвечающие за речь.

Пока хирурги шаг за шагом убирали пораженную ткань, пациент должен был непрерывно говорить — так врачи в реальном времени контролировали, не задеты ли речевые центры. Красноярец выбрал для этого «Евгения Онегина» и читал вслух, пока ему оперировали мозг.

Речь оставалась четкой на протяжении всей операции. Это означало, что критически важные зоны не пострадали. Очаг эпилепсии удалили полностью, выяснил портал Ngs24.ru.

После операции мужчина говорит так же свободно, как и до нее, а приступы прекратились. Окончательные результаты врачи оценят через год — столько времени нужно, чтобы убедиться в стойкости ремиссии.

