Врачи заставили россиянина читать во время операции «Евгения Онегина» по одной причине

Россия
15:37, 19 марта 2026Россия

Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врачи в Красноярске заставили пациента читать во время операции поэму Александра Пушкина «Евгений Онегин» по одной причине. Как стало известно Telegram-каналу Kras Mash, 29-летний россиянин страдал эпилепсией.

Таким необычным способом медики проверяли правильность ведения операции на мозге. Они опасались, что могут задеть участки, отвечающие за речь.

Пока хирурги шаг за шагом убирали пораженную ткань, пациент должен был непрерывно говорить — так врачи в реальном времени контролировали, не задеты ли речевые центры. Красноярец выбрал для этого «Евгения Онегина» и читал вслух, пока ему оперировали мозг.

Речь оставалась четкой на протяжении всей операции. Это означало, что критически важные зоны не пострадали. Очаг эпилепсии удалили полностью, выяснил портал Ngs24.ru.

После операции мужчина говорит так же свободно, как и до нее, а приступы прекратились. Окончательные результаты врачи оценят через год — столько времени нужно, чтобы убедиться в стойкости ремиссии.

Ранее сообщалось, что в Кировской области врачи успешно прооперировали мужчину с редким заболеванием «моя-моя». В противном случае оно могло бы привести к инсульту.

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    В России стартовало производство «Воробья-15» с бомбами для СВО

    Решение США об операции против Ирана назвали колоссальной ошибкой

    Митя Фомин назвал себя маргиналом

    В Подмосковье напомнили о ковидных ограничениях

    В России высказались о новых обменах пленными с Украиной

    Россия стала счастливее

    В сети распространили фейк о введении целевого налога на СВО

    На Украине уничтожили командира спецназа

    Лукашенко подтвердил свое участие в одном из заседаний Совета мира

    Все новости
