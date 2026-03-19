ВС России отбили попытки контратак ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратак в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Все контратаки противника отбиты, российские штурмовики продвигаются вперед», — сказано в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России ведут в Харьковской области операцию по созданию буферной зоны. Это необходимо для обеспечения безопасности приграничных районов.

Ранее в России рассказали, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие. Сообщается, что ВСУ несут значительные потери у села Зыбино в Волчанском районе.