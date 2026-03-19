14:27, 19 марта 2026

Заболевшая раком девушка рассказала о появившемся за два года до диагноза симптоме

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

В США студентка колледжа списала постоянные высыпания на коже и усталость на последствия стресса и оказалась больна раком. Историю 22-летней Анны Садовски опубликовало издание People.

Садовски рассказала, что первые тревожные симптомы у нее появились за два года до постановки диагноза. Тогда у нее начались проблемы с кожей на спине и голенях, а также опухли губы. «Сыпь очень зудела, и приходилось мазаться кремами, иначе я расчесывала кожу до крови. Это было просто отвратительно. Но у меня была такая безумная нагрузка — я была так занята учебой, работала неполный рабочий день, готовилась к выпуску, состояла в совете директоров трех клубов, посещала занятия и занималась репетиторством, что списала все на стресс», — вспоминает девушка.

В августе 2025 года Садовски начала сильно кашлять, ее бил озноб, началась ночная потливость. Мать привела ее в больницу, где ей сделали сканирование грудной клетки, выявившее десятисантиметровое новообразование рядом с сердцем.

В ноябре 2025 года девушка узнала, что у нее лимфома Ходжкина второй стадии — разновидность рака крови. С тех пор она проходит курс химиотерапии для лечения этого заболевания.

Ранее британка Лианна Кокейн прошла два курса химиотерапии для лечения рака. Однако через некоторое время выяснилось, что этот диагноз ей поставили по ошибке.

