14:31, 19 марта 2026

Запасам ракет у Украины предрекли скорое исчезновение

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Запасы завезенных ракет на Украине могут закончиться уже к началу апреля, предрек в беседе с «Говорит Москва» доцент ВШЭ Андрей Фролов. По его словам, на это в том числе могут повлиять темп российских ударов и конфликт США с Ираном, на который американская сторона активно расходует свое вооружение.

«Действия, которые предпринял Иран, привели к колоссальному расходу средств поражения против ракет и зенитных управляемых ракет. Счет идет на сотни с учетом того, сколько настреляли американцы, арабы и израильтяне», — указал он.

Фролов добавил, что, хотя сейчас украинский президент Владимир Зеленский и пытается создать видимость того, что у Киева пока хватает вооружения, но он уверен — ракеты скоро закончатся.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается критическая нехватка ракет класса «воздух — воздух», что крайне затрудняет борьбу с российскими беспилотниками.

