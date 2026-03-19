Звезду «Бэтмена» возродят с помощью ИИ для нового фильма

Актера Вэла Килмера возродят с помощью ИИ для роли в новом фильме

Американского актера Вэла Килмера возродят с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ради роли в фильме «Глубоко, как в могиле» (As Deep as the Grave). Об этом пишет Variety.

Родственники артиста дали согласие и предоставили необходимые материалы, чтобы восстановить облик и голос Килмера. Актер исполнит роль католического священника. Также в картине задействованы Том Фелтон и Эбигейл Лаури.

Известно, что Вэла пригласили в проект в 2020 году, но он так и не снялся ни в одной сцене. Режиссер Кэрте Вурхиз признался, что видел в этой роли только Килмера, но актер не смог принять участие из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Его семья постоянно говорила, что Вэл очень хотел бы участвовать в проекте и считал историю важной. Их поддержка придала мне уверенности. Многие назовут решение спорным, однако это именно то, чего хотел Вэл», — заявил Вурхис.

О смерти Килмера стало известно в апреле 2025 года, ему было 65 лет. Причиной стала пневмония. В 2014 году у актера диагностировали рак горла, но позднее ему удалось победить болезнь.

За свою карьеру Вэл Килмер снялся в десятках фильмов. В 1986 году он сыграл дерзкого соперника Тома Круза в «Лучшем стрелке», в начале 1990-х предстал в образе Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз». Он также запомнился зрителям в главной роли в фильме «Бэтмен навсегда», где в костюме летучей мыши сражался с Двуликим (Томми Ли Джонс) и Загадочником (Джим Керри). Также актер известен по ролям в таких проектах, как «Схватка», «Настоящая любовь», «Громовое сердце» и «Святой».