Бортпроводница российской авиакомпании травмировала нос при взлете самолета

Бортпроводница российской авиакомпании разбила нос на рейсе из Коломбо в Москву

Бортпроводница российской авиакомпании разбила нос при взлете самолета Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Женщина травмировала переносицу во время рейса из Коломбо, Шри-Ланка, в Москву. Когда лайнер набирал высоту, члены экипажа приступили к обслуживанию пассажиров экономкласса, и стюардесса неудачно столкнулась с сервировочной тележкой.

Вскоре самочувствие пострадавшей ухудшилось: у нее появились головокружение и тошнота. Первую помощь ей оказал пассажир с медицинским образованием. Старший бортпроводник освободил женщину от выполнения рабочих обязанностей.

Несмотря на происшествие, пилоты приняли решение не менять маршрут и следовать в Москву. Уточняется, что состояние сотрудницы авиаперевозчика не требовало экстренной посадки. Скорая помощь была проинформирована о травме стюардессы и встретила ее в аэропорту Шереметьево.

