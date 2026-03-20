Бортпроводница российской авиакомпании травмировала нос при взлете самолета

14:01, 20 марта 2026

Бортпроводница российской авиакомпании разбила нос на рейсе из Коломбо в Москву
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Бортпроводница российской авиакомпании разбила нос при взлете самолета Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Женщина травмировала переносицу во время рейса из Коломбо, Шри-Ланка, в Москву. Когда лайнер набирал высоту, члены экипажа приступили к обслуживанию пассажиров экономкласса, и стюардесса неудачно столкнулась с сервировочной тележкой.

Вскоре самочувствие пострадавшей ухудшилось: у нее появились головокружение и тошнота. Первую помощь ей оказал пассажир с медицинским образованием. Старший бортпроводник освободил женщину от выполнения рабочих обязанностей.

Несмотря на происшествие, пилоты приняли решение не менять маршрут и следовать в Москву. Уточняется, что состояние сотрудницы авиаперевозчика не требовало экстренной посадки. Скорая помощь была проинформирована о травме стюардессы и встретила ее в аэропорту Шереметьево.

Ранее бортпроводница самолета Singapore Airlines ошиблась в составе блюда и довела пассажирку до анафилактического шока. Пострадавшая рассказала, что вместе с мужем и ребенком летела с Бали в Сан-Франциско со стыковкой в Сингапуре. В ходе полета им предложили на выбор два блюда — суп том-ям или курицу с пастой.

