Telegraph: Британия потеряла из виду 7 тысяч переехавших афганцев

Власти Великобритании утратили местонахождение семи тысяч афганцев, переехавших в страну по государственной программе переселения. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на отчет Национального финансово-контрольного управления (NAO).

По оценке ведомства, из 38 тысяч граждан Афганистана, прибывших в Соединенное Королевство за последние пять лет, местонахождение почти каждого пятого остается неизвестным. Речь идет о программе, по которой в страну переехали сотрудничавшие с британскими военными афганцы.

Пресс-атташе министерства обороны заявил газете, что правительство не обязано отслеживать мигрантов после их прибытия. Согласно отчету, на реализацию программы уже потрачено 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, а к 2033 году общая сумма может достичь 5,7 миллиарда.

В январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Специальной авиадесантной службы Британии фактически был карт-бланш на уничтожение афганцев в период оккупации страны в 2001-2021 годах. Дипломат рассказала, что, по данным ряда британских СМИ, было проведено закрытое расследование, в ходе которого выяснилось, что объектами внесудебных казней зачастую становились подростки младше 16 лет.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, население Афганистана уничтожалось для развлечений. Она подчеркнула, что во время рейдов самолетов США и Британии бомбили свадебные процессии, похороны, но потом в НАТО говорили, что перепутали процессии со скопищем бандитов.