Бывшего тренера сборной России по хоккею лишили вида на жительство в Латвии

Бывшего тренера сборной России Крикунова лишили вида на жительство в Латвии

Власти Латвии лишили вида на жительство бывшего главного тренера сборной России по хоккею Владимира Крикунова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, документ действовал до 2027 года. «Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду. Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован», — заявил Крикунов.

На решение властей Латвии в отношении Крикунова в разговоре с ТАСС отреагировал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов. «Латвия давно стала враждебной нам страной, и здесь просто надо смириться», — отметил он.

Крикунов тренировал сборную России с 2004 по 2006 год. С 2021 по 2022-й он возглавлял рижское «Динамо», а с 1976 по 1982-й выступал за клуб из столицы Латвии в качестве игрока.