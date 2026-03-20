Бывший замгубернатора российского региона выслушал приговор за участок в заповеднике

В Челябинской области осудили экс-заместителя губернатора за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2009 по 2010 год бывший заместитель губернатора области Александр Уфимцев с тремя соучастниками по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием на безвозмездной основе приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы на озере Увильды, который находится в федеральной собственности.

Для этого фигуранты нашли подведомственное Управлению культуры муниципальное учреждение, которому не требовался данный участок, и обманным путем организовали заключение договора бессрочного пользования на предоставление пяти гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря. Таким образом, сотрудники Главного управления лесами были введены в заблуждение относительно истинных целей использования.

После этого соучастники организовали на участке строительство девяти коттеджей, которые оформили на физических лиц. Незаконное пользование землей осуществлялось вплоть до мая 2018 года, затем их противоправная деятельность была пресечена. Ущерб от их действий составил свыше двух миллионов рублей. Участок возвращен в собственность государства.

Осужденный скрылся от органов следствия и в 2018 году был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года он был задержан в аэропорту Челябинской области и помещен в изолятор временного содержания. На его имущество наложен арест на сумму более 3,3 миллиона рублей.

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

