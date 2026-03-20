Чак Норрис высказался о старении последним постом в соцсети

Актер Чак Норрис отметил в последнем посте в соцсети, что он не стареет

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис высказался о старении в последнем видео с тренировки. Пост опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 10 марта звезде культового сериала «Крутой Уокер» исполнилось 86 лет. В тот день Норрис поделился в соцсети роликом с занятия по боксу.

В описании к нему знаменитость отметил, что благодарен жизни за возможность в таком возрасте заниматься спортом и иметь хорошее здоровье. «Я не старею. Я становлюсь лучше!» — гласит подпись под публикацией, которая набрала 284 тысячи лайков и более 11 тысяч комментариев.

По данным Variety, Чаку Норрису стало плохо во время тренировки по каратэ. Артиста госпитализировали в больницу, где его не смогли спасти.

В ноябре прошлого года Норрис выложил фото из тренажерного зала и восхитил фанатов внешностью.