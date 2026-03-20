РИА Новости: Семикратный чемпион Украины по картингу готовит ВС РФ к мотоштурмам

Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу обучает российских военных тактике ведения боя на мотоциклах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости спортсмен, боец 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным Механ.

Он отметил, что в 11 лет его потянуло в мотоспорт. В настоящее время он одновременно является инструктором по вождению для мотоциклистов, и штурмовиком. По словам собеседника агентства, мотоциклы стали незаменимым средством не только для выполнения боевых задач, так и для доставки провизии. «На мотоциклах мы "закатываемся" на позиции под Константиновкой, штурмуем и выполняем задачи», — рассказал Механ.

В августе прошлого года в зоне СВО заметили тяжелый мотоцикл «Урал» с коляской, в которой установили противотанковый ракетный комплекс «Корнет». До этого, в марте, сообщалось, что российские бойцы вооружили тяжелый мотоцикл «Днепр» крупнокалиберным пулеметом КПВТ от бронетранспортера БТР-80.