Девушке отказали в трудоустройстве из-за старой машины

10:11, 20 марта 2026

18-летней британке отказали в трудоустройстве из-за слишком старой машины
Антонина Черташ

Фото: Yanalya / Freepik

Юную британку не взяли на работу в риелторскую компанию, потому что ее автомобиль сочли слишком старым. Об этом сообщает BBC News.

18-летняя Алана Томпсон Френч из Ноттингемшира рассказала, что в декабре 2025 года подала заявку на позицию стажера в агентство недвижимости haart. В электронном письме ей отказали в трудоустройстве и объяснили, что она не попала даже в лист кандидатов на собеседование, поскольку одним из требований было наличие машины не старше десяти лет.

У Френч, мечтающей о карьере в сфере недвижимости, есть только Citroen C1 2014 года выпуска, который она купила за 2,8 тысячи фунтов (примерно 312 тысяч рублей) весной 2024 года. Девушка недоумевает: как она может позволить себе машину получше, если ей не дают шанса заработать.

В компании haart свою кадровую политику объяснили заботой о сотрудниках. В заявлении, которое приводит BBC News, подчеркивается, что для риелторов крайне важно иметь надежный транспорт, так как они много времени проводят в разъездах и часто работают в одиночку. Опираясь на данные автоорганизаций, в фирме считают, что с возрастом автомобиля растет риск поломок, поэтому требование кажется им логичным.

Эксперт по трудовому праву Дэниэл Парсонс назвала политику компании дискриминационной. По ее словам, подобный запрет может отсеивать более молодых и менее обеспеченных кандидатов, которые и так с трудом находят вакансии.

Ранее в Китае мужчину, отказавшегося петь на корпоративе, уволили с работы. Работодатель счел, что сотрудник, не пожелавший выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, проявил неуважение и на следующий день расторг с ним контракт.

