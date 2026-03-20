Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 20 марта 2026

Экс-премьер Украины рассказал о попытке фон дер Ляйен «уломать» Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пыталась договориться о запуске нефтепровода «Дружба», однако Зеленский выступил с категорическим отказом. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Еврокомиссия пыталась найти компромисс с венгерским премьером Виктором Орбаном, и фон дер Ляйен специально ездила в украинскую столицу, встречалась с Зеленским и «уламывала» его запустить нефтепровод для того, чтобы Орбан снял вето. «Но, выйдя от него, она сказала: "Это неадекватный человек. Вот он просто неадекватен. Он категорически отказался"», — заявил Азаров.

Экс-премьер сделал вывод, что глава ЕК не является авторитетом для Зеленского.

Ранее стало известно, что несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok