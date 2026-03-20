01:03, 20 марта 2026

ЕС отказался помогать США в войне с Ираном

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) отказались оказывать США военную помощь против Ирана. Об этом указано в итоговом заявлении саммита ЕС по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

«Европейский совет подчеркивает роль оборонительных европейских миссий Atalanta [у побережья Сомали] и Aspides [в Красном море] и призывает предоставить им больше средств в рамках их существующих мандатов», — указано в документе.

В заявлении нет никаких упоминаний возможного расширения мандата этих миссий на Ормузский пролив и других форм поддержки США в войне с Ираном.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в своей речи на саммите ЕС сравнила конфликт на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход. Она также повторила, что у стран ЕС нет намерения расширять мандат миссии Aspides на Ормузский пролив.

