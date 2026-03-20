Фото 69-летней звезды «Секса в большом городе» в прозрачном плаще вызвало ажиотаж в сети

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном виде снялась для британского модного бренда Debenhams и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

69-летняя звезда телесериала «Секс в большом городе» предстала перед камерой в черных туфлях и массивных серебряных браслетах, украшенных изумрудами. Кроме того, она позировала в прозрачном плаще с цветочным принтом, сквозь ткань которого виднелось ее полуобнаженное тело.

Поклонники оценили эффектную фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией. «Потрясающая и стильная женщина», «Вот это шик!», «Ты невероятна красива», «Икона», «Эта женщина выглядит великолепно», — высказывались фанаты.

В декабре прошлого года стало известно, что Ким Кэтролл в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.