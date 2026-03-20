Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 20 марта 2026

Фото 69-летней звезды «Секса в большом городе» в прозрачном плаще вызвало ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных

Фото: @debenhams

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном виде снялась для британского модного бренда Debenhams и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

69-летняя звезда телесериала «Секс в большом городе» предстала перед камерой в черных туфлях и массивных серебряных браслетах, украшенных изумрудами. Кроме того, она позировала в прозрачном плаще с цветочным принтом, сквозь ткань которого виднелось ее полуобнаженное тело.

Поклонники оценили эффектную фотосессию знаменитости в комментариях под публикацией. «Потрясающая и стильная женщина», «Вот это шик!», «Ты невероятна красива», «Икона», «Эта женщина выглядит великолепно», — высказывались фанаты.

В декабре прошлого года стало известно, что Ким Кэтролл в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok