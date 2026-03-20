14:25, 20 марта 2026Мир

Французский моряк побегал по палубе и раскрыл координаты авианосца

Le Monde: Моряк нечаянно раскрыл координаты авианосца «Шарль де Голль»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Французский моряк нечаянно раскрыл координаты авианосца «Шарль де Голль», бегая по палубе со смарт-часами, данные с которых загружались в общедоступный профиль в фитнес-приложении Strava. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Пока французская авианосная группа приближается к Ирану, газета Le Monde обнаружила, что один из военнослужащих использует спортивное приложение в открытом Средиземном море. Эта уязвимость в системе безопасности до сих пор не устранена», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что хотя присутствие в регионе французской авианосной группы, в которую помимо авианосца входят как минимум три фрегата и судно снабжения, не является секретом, публикация данных о местонахождении военных кораблей в режиме реального времени создает угрозу для их безопасности.

Ранее распоряжение направить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море отдал президент Франции Эммануэль Макрон. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться на Ближний Восток.

