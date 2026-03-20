Годовалая девочка пережила кому в поездке и осталась без лечения по страховке

Годовалая девочка подавилась клубникой, пережила кому и ослепла на семейном отдыхе в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во время поездки Эмануэлли Родригес из Бразилии вместе с семьей в Лондон. 3 февраля за ней присматривала няня. Сообщается, что тогда девочка подавилась ягодой, что вызвало повреждение головного мозга. В реанимации она пережила остановку сердца и больше недели находилась в коме.

В настоящее время известно, что ребенок ослеп, не может ходить, говорить, много плачет и питается через зонд в больнице. Кроме того, девочка осталась без лечения по страховке. За него семья платит самостоятельно, так как она находится в Великобритании по туристической визе и не имеет полиса.

Ранее родители задавили двухмесячного младенца во время сна на отдыхе на Крите. Сообщается, что младенец спал между ними в кровати гостиничного номера.