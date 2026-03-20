22:07, 20 марта 2026

Хайди Клум снялась в нарядах из мусорных пакетов для журнала

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hungermagazine

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в нарядах из переработанных материалов для журнала Hunger. Фото появились в Instagram-аккаунте издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 52-летняя манекенщица позировала на одних кадрах в мини-платье из черного мусорного пакета, держа в руке мятую крафтовую бумагу, пластиковые стаканы и пузырчатую пленку. На других снимках знаменитость предстала в прозрачных чехлах для одежды, сквозь которые просвечивалась ее обнаженная грудь.

Кроме того, звезда подиума продемонстрировала фигуру в наряде, изготовленном из тепофола — всепененного полиэтилена.

В описании к публикации авторы фотосессии отметили, что одежда, которую примерила Клум, предоставлена украинским модным брендом Lever Couture.

Ранее сообщалось, что известная китайская актриса Чжан Цзинъи вышла в свет с мусорным пакетом и взорвала в соцсети.

