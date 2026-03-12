Реклама

Появление известной актрисы с пакетом Balenciaga на красной дорожке взорвало соцсети

Мария Винар

Фото: VCG / Legion-Media

Известная китайская актриса Чжан Цзинъи вышла в свет с необычным аксессуаром и взорвала соцсети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) радиостанции Yasika FM.

26-летняя звезда была замечена на красной дорожке международного кинофестиваля в Пекине. Так, она предстала перед камерами в черном платье, декольте которого было оформлено декоративными элементами в виде роз. При этом Цзинъи держала в одной руке прозрачный зонт, а в другой — желтый полиэтиленовый пакет. Оказалось, что это была сумка из ассортимента люксового бренда Balenciaga.

Выбор аксессуара рассмешил пользователей сети. «Где я могу продать свои пакеты? У меня их так много», «У меня тоже есть такая сумка. Теперь я тоже модная», «Наконец-то наступила эпоха моды, которую я могу себе позволить», «Смысл за деньги не купишь», «Ручная работа?» — высказывались они под роликом, который набрал 173 тысячи лайков и 20 тысяч комментариев.

К обсуждению также присоединились российские юзеры. «Я думаю, что пакет из "Пятерочки" лучше подошел к этому образу», «Мир сошел с ума», «Я с таким зеленым пакетом почти каждый день хожу. Это считается, что я в тренде?», «Пакет Balenciaga? Есть лучше, это пакет из "Перекрестка"», «Мы в таких сумках мусор выбрасываем», — шутили россияне.

В марте прошлого года Balenciaga совместно с Puma выпустил поношенные кеды.

