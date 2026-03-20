Раскрыта стратегия Ирана по дальнейшему ведению войны с США

Востоковед Бочаров: Иран наносит удары по нефтегазовым объектам монархий Залива

Иран стремится наносить удары не столько по американским базам, сколько по нефтегазовым объектам в монархиях Персидского залива. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Кроме того, по мнению эксперта, Иран сосредоточен на блокировке Ормузского пролива, которая также влияет на экономику региона и всего мира. При этом даже ослабленная исламская республика может добиваться этой цели, поскольку в проливе очень небольшое пространство для маневра судов.

«Иран будет и дальше давить как на региональную, так и на глобальную экономику. Интенсивность обстрелов вряд ли заметно снизится», — резюмирует востоковед.

Ранее Иван Бочаров назвал непредсказуемый фактор в случае участия монархий Персидского залива в войне с Ираном. По его словам, правительствам стран приходится следить за реакцией «арабской улицы».