Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 20 марта 2026МирЭксклюзив

Раскрыта стратегия Ирана по дальнейшему ведению войны с США

Востоковед Бочаров: Иран наносит удары по нефтегазовым объектам монархий Залива
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран стремится наносить удары не столько по американским базам, сколько по нефтегазовым объектам в монархиях Персидского залива. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Кроме того, по мнению эксперта, Иран сосредоточен на блокировке Ормузского пролива, которая также влияет на экономику региона и всего мира. При этом даже ослабленная исламская республика может добиваться этой цели, поскольку в проливе очень небольшое пространство для маневра судов.

«Иран будет и дальше давить как на региональную, так и на глобальную экономику. Интенсивность обстрелов вряд ли заметно снизится», — резюмирует востоковед.

Ранее Иван Бочаров назвал непредсказуемый фактор в случае участия монархий Персидского залива в войне с Ираном. По его словам, правительствам стран приходится следить за реакцией «арабской улицы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok