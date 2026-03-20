Назван непредсказуемый фактор в случае участия арабских стран в войне с Ираном

Востоковед Бочаров: Народы монархий Залива ограничат их участие в войне с Ираном

Народы монархий Персидского залива ограничат активное участие государств в войне с Ираном. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Если монархии начнут вовлекаться в конфликт, может возникнуть проблема с "арабской улицей"», — заметил он.

По словам эксперта, в арабских монархиях широкие слои населения традиционно осуждают политику Израиля и США, хотя ситуация в разных странах может отличаться. В обществе не хотят, чтобы их государства воевали на стороне немусульман против мусульман. В то же время иранские удары по монархиям населением этих стран также, вероятно, осуждаются, добавил эксперт.

