Иран выступил с предупреждением в адрес чиновников США и Израиля

Военные и чиновники США и Израиля отныне нигде не будут в безопасности. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«С этого момента, исходя из информации, которой мы располагаем о вас, ваши прогулочные зоны, курорты и туристические центры по всему миру также не будут для вас безопасны», — предупредил он.

Шекарчи отметил, что атаки Израиля и США на представителей руководства Ирана являются не свидетельством силы, а показателем «отчаяния, беспомощности и злобы».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.