17:16, 20 марта 2026Экономика

К бывшему СИЗО «Кресты» собираются прорыть подземный тоннель

К бывшим «Крестам» в Петербурге планируют проложить подземный тоннель.
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К бывшему следственному изолятору (СИЗО) «Кресты» в Санкт-Петербурге планируют проложить подземный тоннель под Арсенальной набережной. Об этом сообщает NEVA.today.

Тоннель соединит территорию комплекса с набережной Невы. Сообщается, что новый собственник комплекса зданий подготовит изменения планировки с проектом межевания для участка в Калининском районе, между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной за свой счет.

Бывший следственный изолятор «Кресты» хотят превратить в современный центр культурной жизни, сохранив его исторический облик. В владельца — открыть музей, гостиницы, обустроить гастрономическую улицы, галерею и общественные пространства.

Ранее стало известно, что на Ново-Адмиралтейском острове Санкт-Петербурга собираются воссоздать взорванный в СССР храм Спаса на Водах.

