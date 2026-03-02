В Петербурге восстановят взорванный в СССР храм

На Ново-Адмиралтейском острове Санкт-Петербурга воссоздадут взорванный в СССР храм Спаса на Водах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Остров, на котором восстановят храм, — памятник героям Цусимы, — станет частью «Театрального квартала» Петербурга — части единого культурного пространства, которое свяжет Мариинский театр, Новую Голландию и Ново-Адмиралтейский остров.

Храм был построен в 1911 году и разрушен взрывом в 1932 году.

Ранее стало известно, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге откроют мультимедийный музей и гостиницы.

В Ялте ранее начал трескаться храм Николая Чудотворца, построенный в 1916 году. По версии местных жителей, виновато в этом строительство элитного жилого комплекса SkyPlaza 5.0 рядом.