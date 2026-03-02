Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 2 марта 2026Экономика

В Петербурге восстановят взорванный в СССР храм

В Санкт-Петербурге восстановят храм Спаса на Водах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Общественное достояние / Wikimedia

На Ново-Адмиралтейском острове Санкт-Петербурга воссоздадут взорванный в СССР храм Спаса на Водах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Остров, на котором восстановят храм, — памятник героям Цусимы, — станет частью «Театрального квартала» Петербурга — части единого культурного пространства, которое свяжет Мариинский театр, Новую Голландию и Ново-Адмиралтейский остров.

Храм был построен в 1911 году и разрушен взрывом в 1932 году.

Ранее стало известно, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге откроют мультимедийный музей и гостиницы.

В Ялте ранее начал трескаться храм Николая Чудотворца, построенный в 1916 году. По версии местных жителей, виновато в этом строительство элитного жилого комплекса SkyPlaza 5.0 рядом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Названа истинная причина протечек панорамного люка

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok