Столетний храм в российском городе потрескался из-за строительства элитного ЖК

Столетний храм в Ялте потрескался из-за строительства элитного ЖК

Храм в Ялте, построенный в 1916 году, начал трескаться. По версии местных жителей, виновата в этом стройка элитного жилого комплекса неподалеку, сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

Храм Николая Чудотворца на улице Дражинского признан объектом культурного наследия. По словам прихожан и служителей, стены стали трескаться, когда рядом начали забивать сваи и рыть котлован для ЖК SkyPlaza 5.0.

Со стороны застройщика заявили, что трещины в храме были и до начала работ, а подрядчик их фиксировал. В настоящее время на участке укрепляют грунт, а также планируют создать комиссию, чтобы решить, что делать дальше.

Ранее старинный католический храм на острове Бантаян на Филиппинах не выдержал землетрясения и рухнул за секунды. Магнитуда подземных толчков у берегов Филиппин достигала 6,9 (сильное землетрясение).

