Крупный чиновник в российском регионе попал под следствие за помощь женщине с землей

В Краснодарском крае задержали начальника управления администрации Славянского района за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кубани.

По данным следствия, в июле 2023 года женщина обратилась к чиновнику по вопросу приобретения земельного участка в районе. Он решил незаконно оформить право собственности на четыре участка путем их аренды от имени обратившейся. Для этого он разработал план, предложив ей стать собственником домов, якобы там возведенных.

За участие в этой схеме он пообещал женщине один из участков, при этом остальные три планировал использовать сам. В результате его действий ущерб администрации составил около 4,8 миллиона рублей.

В отношении соучастницы также возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение. Он подозревается по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

