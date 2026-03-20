16:50, 20 марта 2026

Крупный чиновник в российском регионе попал под следствие за помощь женщине с землей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержали начальника управления администрации Славянского района за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кубани.

По данным следствия, в июле 2023 года женщина обратилась к чиновнику по вопросу приобретения земельного участка в районе. Он решил незаконно оформить право собственности на четыре участка путем их аренды от имени обратившейся. Для этого он разработал план, предложив ей стать собственником домов, якобы там возведенных.

За участие в этой схеме он пообещал женщине один из участков, при этом остальные три планировал использовать сам. В результате его действий ущерб администрации составил около 4,8 миллиона рублей.

В отношении соучастницы также возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение. Он подозревается по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бывший замгубернатора российского региона выслушал приговор за участок в заповеднике.

