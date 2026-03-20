Лукашенко назвал США цену за белорусский рудник

22:33, 20 марта 2026

Лукашенко: Белорусский рудник может быть продан США минимум за 3 млрд долларов
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Соединенные Штаты Америки (США) обдумывают возможную сделку с Белоруссией по приобретению рудника. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, цена составит не меньше трех миллиардов долларов, передает агентство БелТа.

Лукашенко также отметил, что американцы богатые, но не хотят платить нормальные деньги за горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых.

«Все хотят за бесплатно», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко впервые высказался на тему возможной продажи рудника США в декабре 2025 года на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Ранее Лукашенко рассказал о полученном приглашении во Флориду от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

