Миф о свиристелях-пьяницах опровергли

Биолог Русинов: Лежащие под рябинами свиристели травмированы и не пьяны

Свиристели, которых весной находят лежащими под рябинами, не объелись забродивших ягод и не пьяны. Популярный миф об этом опроверг старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Демидова Александр Русинов в разговоре с агентством РИА Новости.

Биолог объяснил, что на самом деле птицы, которых часто считают «пьяницами», ударились о стекла либо другие городские препятствия и получили травму. «Основными пьяницами традиционно считаются свиристели. Эта птица гнездится в средней и северной тайге, где более полугода не видит ни людей, ни их построек. Осенью они начинают кочевать в поисках ягод и оказываются в городах, где традиционно много рябины. Но город несет для непривычных к нему птиц целый ряд опасностей. Одна из самых серьезных — стекла окон и остекление фасадов современных зданий», — поделился информацией специалист.

Русинов уточнил, что птицы не воспринимают стекло как препятствие, поскольку в нем видно отражение неба и окружающего пространства. Вместе с тем, добавил ученый, свиристели летают быстро и плотными стайками и в связи с этим нередко врезаются в стекла. «Для некоторых из них такие столкновения становятся фатальными, а многие зарабатывают от удара контузию и черепно-мозговую травму. Именно таких птиц и называют обычно опьяневшими. Часть из тех, у которых травмы не столь серьезны, постепенно приходит в себя и улетает. Часть гибнет», — заключил биолог.

